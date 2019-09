Sicilia, Regione trova 6,3 milioni per enti e associazioni

29/09/2019 12:00:00

La Regione Siciliana, nonostante il blocco delle spese, destina 6,3 milioni di euro per enti ed associazioni.

Sono i fondi contenuti nell'ultima finanziaria regionale che potranno andare alle associazioni e agli enti siciliani grazie a una delle rimodulazioni compiute negli anni e che hanno preso il posto delle elargizioni che una volta erano contenute nella tabella H della manovra.



E' solo una piccola parte di quanto ogni anno dovrebbe andare alle associazioni e agli enti culturali, e che a questo giro resta bloccato per le operazioni di rientro dal disavanzo scoperto quest'estate.

Il via libera ai fondi è stato decido dalla giunta Musumeci.

I 6,3 milioni andranno al dipartimento agricoltura (stanziamento da 490 mila euro), ai beni culturali (1,7 milioni) ed alla famiglia che ottiene la stessa cifra dell'istruzione pari a 1,8 milioni per ciascuno. Seguono poi le attività sanitarie che riceveranno 150 mila euro ed il turismo (190 mila euro).