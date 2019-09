Sicilia, esplosione in un ristorante, tre feriti

30/09/2019 22:12:00

Esplosione questa sera, 30 settembre, nel ristorante Verdechiaro di piazza Leoni a Palermo dovuta ad una bombola di gas. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno evacuato l’edificio dove si trova il locale chiuso negli ultimi giorni per ristrutturazione. Tre persone sono rimaste lievemente ferite.

“Al momento non si registrano feriti, io sono qui sul posto per verificare di persona quanto sta accadendo” ha detto all’Adnkronos il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Agatino Carrolo. “Per ora è tutto sotto controllo. Abbiamo aiutato ad evacuare alcuni disabili che abitano al quinto piano – ha spiegato – Lo stabile non è inagibile ma è stato invaso dal fumo, da qui la necessità di evacuare le persone a scopo precauzionale”. Sono otto i mezzi dei vigili del fuoco impegnati.