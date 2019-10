Marsala, un cane rischia di annegare in mare al Fortino. Salvato dalla guardia costiera

03/10/2019 12:17:00

Un cane di grossa taglia, ieri pomeriggio, ha rischiato di annegare nello specchio di mare antistante il Fortino. Sul posto, dopo la segnalazione di un cittadino, sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera che sono riusciti a metterlo in salvo.



L’animale è scivolato dalle dune di posidonia che si trovano sul lungomare Mediterraneo, nel tratto precedente il “Fortino”. Caduto in mare non è riuscito più raggiungere la terra ferma. Grazie ad un intervento congiunto via mare e via terra della Guardia Costiera l'animale è stato individuato e salvato. Si trovava in evidente stato di difficoltà, stremato ed infreddolito.

Il cane impaurito è stato affidato alle cure del personale del locale canile intervenuto sul posto che, fra l’altro, accertava il possesso del microchip.

Fortunatamente, poche ore dopo, grazie anche alla diffusione sui social network della foto del cane, è stato individuato il legittimo proprietario che, felicissimo per averlo ritrovato, ha ringraziato gli uomini della Guardia Costiera ed ha così potuto riabbracciare il proprio amico a 4 zampe.

Come in altri casi passati, tra cui si ricorda il famoso soccorso del gattino Charlie con le manovre di rianimazione, il personale della Guardia Costiera di Marsala, nell’ambito dei propri compiti istituzionali ed impegnato costantemente nella salvaguardia della vita umana in mare, è molto sensibile al salvataggio degli animali che si trovino in difficoltà nell’ambiente marino.