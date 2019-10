Trapani, trasferito il detenuto che ha picchiato tre agenti della polizia penitenziaria

05/10/2019 16:30:00

Trasferito in un altro istituto il detenuto che ha aggredito e picchiato tre agenti di polizia penitenziaria in servizio alle carceri di Trapani. L'aggressione è avvenuta, ieri, nel reparto Mediterraneo dove sono rinchiusi 200 detenuti comuni controllati soltanto da sei agenti.

Uno di loro, di nazionalità italiana, ha utilizzato il piede di un tavolino in legno in dotazione nelle celle, per scagliarsi contro gli uomini in divisa. Soltanto il tempestivo intervento del comandante Giuseppe Romano e di altri poliziotti ha scongiurato che la situazione potesse degenerare.Gli agenti feriti sono stati trasportati all'ospedale di Trapani.

Uno di loro è stato colpito alla testa.