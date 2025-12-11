Sezioni
Cronaca
11/12/2025 12:09:00

Mazara del Vallo, usa un'altra identità per farsi ricoverare: arrestato 47enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/mazara-del-vallo-usa-un-altra-identita-per-farsi-ricoverare-arrestato-47enne-450.jpg

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno arrestato un 47enne tunisino e denunciato un connazionale di 35 anni per inosservanza del divieto di espulsione e sostituzione di persona in concorso.

 

L’uomo, già rimpatriato e rientrato in Italia in modo irregolare, nei giorni scorsi si era fatto ricoverare all’ospedale di Mazara fornendo — con la complicità dell’amico — le generalità di quest’ultimo.

 

A far scattare l’allarme sono stati i sanitari: durante gli accertamenti, infatti, hanno notato una discordanza tra i dati delle vecchie cartelle cliniche e quelli rilevati al momento del ricovero. A tradire il 47enne è stato soprattutto il gruppo sanguigno, diverso da quello del complice.

 

I Carabinieri hanno rapidamente ricostruito l’accaduto e, il giorno delle dimissioni, hanno fermato l’uomo all’uscita dell’ospedale, arrestandolo. Il 35enne che gli aveva prestato l’identità è stato denunciato.

 

Dopo l’arresto, l’Autorità giudiziaria ha disposto la liberazione e il nulla osta all’espulsione, in attesa delle decisioni della Prefettura.



