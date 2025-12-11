Mazara del Vallo, usa un'altra identità per farsi ricoverare: arrestato 47enne
I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno arrestato un 47enne tunisino e denunciato un connazionale di 35 anni per inosservanza del divieto di espulsione e sostituzione di persona in concorso.
L’uomo, già rimpatriato e rientrato in Italia in modo irregolare, nei giorni scorsi si era fatto ricoverare all’ospedale di Mazara fornendo — con la complicità dell’amico — le generalità di quest’ultimo.
A far scattare l’allarme sono stati i sanitari: durante gli accertamenti, infatti, hanno notato una discordanza tra i dati delle vecchie cartelle cliniche e quelli rilevati al momento del ricovero. A tradire il 47enne è stato soprattutto il gruppo sanguigno, diverso da quello del complice.
I Carabinieri hanno rapidamente ricostruito l’accaduto e, il giorno delle dimissioni, hanno fermato l’uomo all’uscita dell’ospedale, arrestandolo. Il 35enne che gli aveva prestato l’identità è stato denunciato.
Dopo l’arresto, l’Autorità giudiziaria ha disposto la liberazione e il nulla osta all’espulsione, in attesa delle decisioni della Prefettura.
11 Dicembre: cucina italiana da primato, aumenta la spesa per la difesa, svolta a Miami
E' l'11 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • La cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell’umanità perché è «un modo per...
ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare
Il comparto dei prodotti proteici è uno dei settori che stanno crescendo più velocemente nel mondo della panificazione. Le ricerche online per “pane proteico a basso contenuto di carboidrati” sono...
Buongiorno24 dell'11 Dicembre 2025
Ecco di cosa parliamo oggi a Buongiorno24, in diretta alle 09 e 30 con la redazione di Tp24, sui nostri canali social e su Rmc 101. Oggi partiamo da una vicenda che tocca da vicino il nostro territorio.Un quarantenne marsalese era stato...
Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli
La Pasticceria Savoia di Marsala vive un Natale speciale: per la prima volta i panettoni portano la firma di Salvatore Miceli, il giovane pasticcere che sta ridisegnando l’identità dolciaria dello storico laboratorio...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste