Marsala, un uomo minaccia la vicina di casa con un fucile

08/10/2019 06:38:00

Ha minacciato la vicina di casa con un fucile, in mezzo alla strada. E' accaduto a Marsala, ed dovuta intervenire al polizia. La vicenda, di un paio di giorni fa, ha fatto molto discutere in città, perché in tanti hanno visto questo uomo, in Via Trapani, sul ciglio della strada con un fucile. Da qui la telefonata alla polizia, con la pattuglia del commissariato di Via Verdi che è intervenuta subito ed è riuscita a farsi consegnare l'arma.

L'uomo è di nazionalità cinese. A seguito di un litigio con una vicina di casa, in una traversa di Via Trapani, aveva imbracciato il fucile ad aria compressa allo scopo di intimorire la donna. L’uomo è risultato affetto da alcuni distrubi psichici. E' stato trasportato in ospedale ed è stato richiesto per lui un TSO, cioè un Trattamento Sanitario Obbligatorio, però in tutta la Sicilia non c'erano posti ...

E' stato un neuropsichiatra, allora, che lo ha sotoposto ad un trattamento farmacologico, prima di affidarlo alle cure dei familiari.