Alcamo, Tiziano Ferro paga le cure e gli alimenti per i cani abbandonati

30/10/2019 12:13:00

Una bella storia quella di Tiziano Ferro e gli animali a quattro zampe e la Sicilia. Il cantante ha donato duemila euro all'associazione "Un'anima mille zampe", un gesto d'amore verso gli animali che ha avuto subito una risposta concreta da parte non di un benefattore sconosciuto. Una storia d'amore che unisce il celebre cantautore e produttore discografico italiano al mondo animalista alcamese.

Al sostegno e alla tutela della dignità dei cani più a rischio di abbandono o già lasciati soli e senza un punto di riferimento, Tiziano Ferro ha detto subito sì, accogliendo l'invito fatto dall'associazione.

"Abbiamo scritto e chiesto di aiutarci - racconta Gaspare Camarda - coordinatore dell'associazione formata da venti soci - lui ci ha risposto donandoci, già la scorsa estate, 2 mila euro, in parte già materialmente devoluti fornendo alimenti per cani e gatti. Siamo ancora in contatto e lo ringrazio molto». Camarda aggiunge: «Vorrei proporgli di realizzare un videoclip con noi e i nostri animali, per sensibilizzare il più possibile le persone». Anche la delegazione alcamese dell'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), nei mesi scorsi, ha avuto sostegno da Tiziano Ferro.