Musumeci a Mazara. Il bilancio di DiventerÃ  Bellissima

01/11/2019 21:00:00

Visita a Mazara del presidente della Regione Nello Musumeci in occasione dei lavori per il dragaggio del fiume Mazaro. Questa la nota di bilancio e soddisfazione del movimento Diventerà Bellissima.

“ Giuste gratificazioni, necessari solleciti, concreti programmi di realizzazioni. Questi i punti rilevanti che emergono con evidenza nell’intensa giornata che il Presidente della Regione Nello Musumeci ha dedicato a Mazara” – dichiara soddisfatta la coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima Avv. Giulia Ferro.

Dopo la firma alla capitaneria di porto per il tanto auspicato avvio dei lavori di “pulitura” del fiume Mazaro (atteso da oltre un decennio) Giulia Ferro ha accompagnato il Presidente nell’accogliente sede provinciale del movimento di Nello Musumeci, in via Val di Mazara, dove ad attenderli c’erano tutti i componenti del direttivo provinciale e comunale oltre ad una serie di amministratori, esponenti dei maggiori comuni del trapanese e simpatizzanti.

La direzione provinciale di Diventerà Bellissima ha esternato con vera gratificazione la continua crescita dell’interesse del Presidente Musumeci per la nostra Provincia, facendo rilevare come la concretizzazione dei fatti lo dimostra. Ha sollecitato ulteriori interventi per dare spinte efficaci al turismo, alle attività, che significa anche incidere nell’occupazione e nell’interesse generale e all’azione delle amministrazioni comunali.

Sulla stessa linea è intervenuto pure il coordinatore comunale dott. Antonino Arena.

Il Presidente Musumeci che ha esternato una simpatia per Mazara, ricordando il suo primo comizio fatto proprio qui ad appena vent’anni. E, a mò di sprono, dando giusta importanza al sollecito di Giulia Ferro, ha detto che se il meraviglioso reperto di archeologia marina conosciuto come IL SATIRO DANZANTE lo avessero gli altri danzerebbero da tempo con lui!

…Mentre Mazara in tema di turismo è messa male… com’è messa male, anzi! Malissimo Marsala per la valorizzazione di Mozia, il più importante sito fenicio del mondo. L’imbarcadero per Mozia, senza servizi, senza uffici per la giusta promozione, informazione e linee di collegamento adeguate è davvero da “ripensare” al più presto per far decollare uno dei siti archeologici più importanti della nostra Sicilia”.

Chiedendo una grande collaborazione di tutto il movimento che ha invitato a stare tra la gente a recepire istanze, a comprendere le esigenze a sostenere le aspettative, il Presidente della Regione ha dato tutta la disponibilità possibile per una collaborazione concreta a risolvere problemi e a promuovere progetti.