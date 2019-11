RdC, emigrazione, volantinaggio. Cosa Ã¨ successo nell'ultimo consiglio comunale a Marsala

07/11/2019 14:05:00

Due atti di indirizzo e una mozione. Questi gli atti approvati ieri sera dal Consiglio comunale di Marsala, proposti dai consiglieri sottoscrittori: nell'ordine, “Contrasto all’emigrazione giovanile in Sicilia” (D. Nuccio primo firmatario); “Decreto PUC, Progetti Utili alla Comunità, per i percettori reddito di cittadinanza” (A. Rodriquez); “Volantinaggio” (I. Gerardi).



In apertura di seduta, il presidente E. Sturiano ha avuto parole di elogio per il Corpo dei Vigili del Fuoco, esprimendo il cordoglio del Consiglio comunale per i luttuosi fatti accaduti in provincia di Alessandria (hanno perso la vita tre Vigili) e facendo altresì osservare un minuto di raccoglimento in Aula. La parola è poi passata ad A. Vinci, il quale ha lamentato l'incresciosa situazione che stanno vivendo gli Uffici tecnici di Amabilina, affermando che da giorni non viene effettuata la pulizia nella sede. Ha pure riferito delle attese dei cittadini, con code giornaliere, della carenza di personale e di pratiche arretrate, rappresentando altresì la situazione esplosiva dell'Ufficio acquedotto per via delle richieste di pagamento anche ad utenti in regola: “il cittadino non può più sopportare queste angherie”. Sul punto, il presidente Sturiano ha dichiarato che si farà portavoce di quanto lamentato. Successivamente, L. Alagna ha chiesto chiarimenti sulla partecipazione di Salvatore Ombra (presidente Airgest) - dallo stesso annunciata con un post sulle pagine social – ai lavori consiliari, a seguito invito di Sturiano. Da qui, un acceso dibattito politico in cui sono intervenuti diversi consiglieri: il punto di discussione riguardava il rispetto o meno delle forme procedurali di tale audizione, pur nella consapevolezza che una mozione all'Odg (punto 25, “Iniziative per promuovere il rilancio dell'Aeroporto V. Florio”) - se trattata, come ha dichiarato il segretario generale B. Triolo citando il Regolamento - avrebbe consentito la suddetta audizione.

Concluso il dibattito, D. Nuccio ha illustrato l'atto indirizzo “Contrasto all’emigrazione giovanile in Sicilia” (approvato con a maggioranza); mentre A. Rodriquez ha presentato all'Aula l'altro atto riguardante “Decreto PUC, Progetti Utili alla Comunità, per i percettori reddito di cittadinanza” (votazione unanime). L'ultima deliberazione del Consiglio comunale è stata quella sulla mozione “Volantinaggio”, illustrata da I. Gerardi. Questi ha evidenziato il contrasto con la giurisprudenza dell'ordinanza sindacale che - di fatto - vieta il volantinaggio sul territorio comunale, chiedendone pertanto la modifica. Sono intervenuti diversi consiglieri, chiedendo ulteriori chiarimenti, nonché il vicesindaco A. Licari il quale ha difeso il provvedimento dell'Amministrazione, varato a difesa del decoro urbano. L'esito della votazione, con la quale è stata approvata la mozione, è stato il seguente: 15 favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto.