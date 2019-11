A Trapani la "Giornata della LibertÃ " per ricordare il crollo del Muro di Berlino

08/11/2019 19:00:00

In occasione della “Giornata della Libertà” - istituita dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e Diritti Umani, per commemorare il 30^ anniversario della caduta del Muro di Berlino, il Comune di Trapani organizza un incontro di riflessione per lunedì 11 novembre, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Trapani.

All’incontro, rivolto agli studenti delle scuole superiori, interverranno il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore Abbruscato. Seguirà il prof. Ignazio Tardia che terrà una lectio magistralis dal titolo “Gli assolutismi del Novecento, l’Europa di Altiero Spinelli e le prospettive del XXI secolo”. In giornata anche la presentazione del progetto “Treno della Memoria” a cura di Valentina Colli dell’UDI di Trapani, con interventi di Alfio Mannino, Segretario Generale CGIL Sicilia, e del Prof. I. Giacona, Presidente Consorzio Universitario di Trapani.

“A 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino riteniamo fondamentale – afferma il Sindaco Giacomo Tranchida - avviare una riflessione sui molti muri della paura che compromettono la nostra umanità e la nostra Europa che vogliamo libera e solidale”.