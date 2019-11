Domenica alle Cantine Pellegrino di Marsala "Sua MaestÃ  il Cioccolato"

09/11/2019 22:15:00

In occasione della Festa di San Martino, le Cantine Pellegrino di Marsala aprono le loro porte per celebrare i vini dolci in abbinamento ai dessert tipici del territorio.

Torna l'Open Day Pellegrino Dolci di Sicilia, quest’anno interamente dedicato a Sua Maestà il Cioccolato.

Le storiche Cantine di Marsala hanno il piacere di invitarvi all’evento offrendo la possibilità di un ingresso gratuito per una persona (socio della condotta di Marsala) comprendente la visita delle bottaie e la degustazione di un vino dolce a vostra scelta.

Per l’ingresso sarà necessario esibire l'invito ricevuto via email.

L’appuntamento è a Marsala in Via Battaglia delle Egadi, 10; Domenica 10 Novembre, dalle ore 16:00 alle ore 20:00.