Allerta meteo: domani scuole chiuse anche a Mazara e Campobello

Non solo Castelvetrano. Anche i sindaci di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara hanno deciso di tenere chiuse le scuole per domani, lunedì 11 Novembre 2019, in vista dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile su tutta la Sicilia, con concentrazioni temporalesche previste sul versante sud - occidentale.

Va detto che l'allerta non è rossa, valore massimo, ma arancione, e che il provvedimento sembra un po' esagerato. Ma ormai molti sindaci, che contano su infrastrutture precarie, scuole a rischio, territori in dissesto, preferiscono mettere le mani avanti e tenere le scuole chiuse, anche a costo di pregiudicare l'organizzazione delle famiglie dei cittadini.

Quindi, il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha ordinato in via precauzionale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio di Mazara del Vallo per la giornata di domani, lunedì 11 novembre.

