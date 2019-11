12/11/2019 19:31:00

Auto distrutta dalle fiamme in via Dante Alighieri.

Tanta paura pochi minuti fa per una donna che, mentre si trovava alla guida della sua Ford Focus SW, ha fatto in tempo a scendere e a mettersi in salvo.

L'auto come potete vedere dalle foto è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Corso Calatafimi.

A parte i danni alla vettura, tanta paura per la donna che, fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche.