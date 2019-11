"Matteo Messina Denaro nascosto in Veneto, in una cantina"

21/11/2019 12:52:00

"Matteo Messina Denaro è stato nascosto in Veneto, in una cantina". Ennesima rivelazione sul latitante di Castelvetrano.

La clamorosa rivelazione arriva da un collaboratore di giustizia, Emanuele Merenda, anche lui originario della Sicilia ma sopratutto membro di una organizzazione criminale di stampo mafioso in Veneto portata a galla e smantellata dall'inchiesta sull'infiltrazione della camorra casalese ad Eraclea, nel Veneziano. Secondo il pentito di mafia, il boss dei boss si sarebbe rintanato in una cantina di un "edificio di colore giallo", ospite di Vincenzo Centineo, pure lui siciliano, essendo originario di Gangi, e finito agli arresti nel febbraio scorso sempre nell'ambito dell'inchiesta sui Casalesi di Eraclea. Per la precisione, Messina Denaro sarebbe stato ospitato per alcuni giorni in uno stabile di Campo di Pietra, frazione a pochi chilometri da Salgareda.