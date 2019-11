A Marsala il convegno "Arte è scienza. Un giorno al Museo"

21/11/2019 13:15:00

Mercoledì 27 novembre, dalle ore 9.30 alle 16.30, si svolgerà presso il Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala un seminario dal titolo “Arte è Scienza. Un giorno al Museo: Archeologia e Archeometria si incontrano”.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Italiana di Archeometria, dal Dipartimento STEBICEF dell’Università di Palermo e da Labor Artis C.R. Diagnostica (spin-off accademico della stessa Università), si inserisce bene nell’ambito delle attività rivolte alla divulgazione e alla didattica dei Beni culturali, che costituiscono uno dei centri di interesse primario del Parco e de Museo di Lilibeo-Marsala.

Il programma prevede due diversi momenti: il primo, di carattere introduttivo, illustrerà, in una serie di interventi, l’apporto dell’indagine scientifica alla ricerca archeologica e al restauro, i secondo, di tipo pratico, dopo una visita guidata del Museo, consisterà in attività di laboratorio archeologie’ mediante finalizzate a far conoscere l’applicazione di tecniche non invasive sui beni apparecchiature portatili. Considerato il carattere serninariale delle attività, è necessario prenotare inviando una e-mail a parco.archeo.lilibeo@regione.sicilia.it, oppure chiamando il n. tel 0923.952535.