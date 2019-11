Trapani, domani il seminario "Un mondo in trasformazione: finis imperii e nuovi populismi?

21/11/2019 18:57:00

Nell’ambito dei seminari sul tema Stato di diritto e il problema del populismo, promossi dal Dipartimento di Giurisprudenza-Polo Universitario di Trapani, Consorzio Universitario di Trapani Rivista Nuove autonomie, venerdì 22 novembre, alle ore 11, presso l’aula magna Tranchida, del Polo Universitario di Trapani, avrà luogo il seminario "Un mondo in trasformazione: finis imperii e nuovi populismi?" A relazionare saranno i professori Sergio Agrifoglio e Tommaso Edoardo Frosini.

Il Professore Sergio Agrifoglio, per oltre quarant’anni docente di materie pubblicistiche nell’Università di Palermo, ha concluso la sua carriera accademica come professore ordinario di diritto amministrativo. In particolare nel corso della sua carriera egli è stato titolare dell’insegnamento di diritto minerario, diritto processuale amministrativo, istituzioni di diritto pubblico, diritto pubblico comparato, scienza dell’amministrazione e diritto amministrativo.

Il Professore Tommaso Edoardo Frosini, Vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche(CNR), Professore ordinario di Diritto pubblico comparato e di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli dal 2007. È stato componente del comitato direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, e attualmente è componente del direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato. È stato componente di numerose commissioni ministeriali per la predisposizione di disegni di legge (in materia di: testo unico ambientale, riforma costituzionale, pari opportunità, redazione degli atti normativi). Inoltre è stato componente della “Commissione di garanzia di attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali”.

È componente del Consiglio d’Amministrazione della Cassa di Risparmio di Rieti SpA. È condirettore della rivista Munus. Rivista giuridica sui servizi pubblici, vicedirettore della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo e coordinatore della rivista Percorsi Costituzionali. È autore di oltre un centinaio di saggi apparsi sulle maggiore riviste giuridiche italiane, e dei volumi: Sovranità popolare e costituzionalismo, ed. Giuffrè, Milano, 1997; Forme di governo e partecipazione popolare, ed. Giappichelli, Torino, 2002 (terza edizione ampliata, 2008); Le votazioni, ed. Laterza, Roma-Bari, 2002; Corso di diritto costituzionale, ed. Cedam, Padova, 2007 (seconda edizione rivista, 2008); Teoremi e problemi di diritto costituzionale, ed. Giuffrè, Milano, 2008; The Gamble of Fiscal Federalism in Italy, Forum of Federation, Ottawa, 2010; La lotta per i diritti. Le ragioni del costituzionalismo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011.

Il seminario rientra nel ciclo di conferenze inaugurate il 4 ottobre, sullo Stato di diritto e il problema del populismo, sotto la Direzione scientifica dei docenti Maria Immordino e Felice Blando, docenti presso l’Università di Trapani e Palermo. a moderare il seminario Luciana De Grazia. Il seminario formativo permette, agli avvocati del Foro di Trapani, il conferimento di tre crediti formativi per la partecipazione all’evento.