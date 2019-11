Mazara, al via i lavori di rifacimento del manto stradale. Ecco le strade interessate

22/11/2019 00:00:00

Sono iniziati a Mazara i lavori di rifacimento manto stradale che proseguiranno fino al 12 dicembre. Le vie interessate sono: Caboto Sebastiano (tratto compreso la via Salvatore Di Giorgio fino alla via Bottego), Bottego, De Amicis, Santa Caterina (marciapiede zona prospiciente scuola Santa Caterina), Falcone Borsellino, Santa Maria di Gesù (tratto compreso il Corso Vittorio Veneto fino a via Miragliano).

Ecco le specifiche e i divieti previsti per tali lavori fino al 12 dicembre, dalle ore 07:00 alle ore 18:00: divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, nella via Caboto Sebastiano, tratto compreso tra la via Salvatore Di Giorgio e la via Bottego); divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, nella via Bottego; divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, nella via Dè Amicis; divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, nella via Santa Caterina (per rifacimento marciapiede prospiciente scuola); divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, nella via Falcone Borsellino, tratto compreso la via Val di Mazara e la via San Benedetto Da Norcia; divieto di Transito e sosta ambo i lati, con rimozione forzata, nella via Santa Maria di Gesù, tratto compreso la via Vittorio Veneto e la via Miragliano; istituzione del divieto di sosta con rimozione nella via Pier Santi Mattarella, lato civici pari, tratto compreso la via Mozia e il Corso Vittorio Veneto; istituzione del doppio senso di circolazione nelle via Mozia e la via Pier Santi Mattarella, durante i lavori nella via Santa Maria di Gesù.