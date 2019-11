Nuova allerta meteo in tutta la Sicila. Pioggia in arrivo anche in provincia di Trapani

23/11/2019 17:52:00

Nuova allerta meteo in tutta la Sicilia. L'allerta gialla è stata diramata dalla Protezione Civiie. Pioverà, e molto, anche in provincia di Trapani.

Imminente peggioramento delle condizioni meteo sulla SICILIA per l'arrivo di una intensa perturbazione che attraverserà tra la notte e la giornata di domenica la regione. Le prime avvisaglie del peggioramento vengono da una intensificazione dl vento di Scirocco e da un progressivo aumento della copertura nuvolosa a partire da Ovest con qualche debole fenomeno. Tuttavia dalla serata arriverà la parte più attiva della perturbazione; porterà piogge e temporali a partire da agrigentino e trapanese in successiva estensione al palermitano specie meridionale e nisseno. Tra notte e prime luci dell'alba le precipitazioni andranno portandosi verso ragusano, messinese, catanese e siracusano. I fenomeni potranno risultare intensi con accumuli localmente elevati sul comparto centro orientale. Da segnalare in tal frangente il rinforzo dello Scirocco con raffiche fino a 60-70 km/h sulle aree esposte e sul messinese tirrenico. I mari risulteranno molto mossi o anche agiati.

Domenica 24 Novembre il maltempo colpirà al mattino la fascia orientale in particolare tra messinese e siracusano dove potranno aversi dei temporali a tratti forti. Altrove ci sarà spazio per delle aperture del cielo con delle pause più asciutte. Tuttavia ci sarà un ritorno delle precipitazioni irregolari a partire da ovest sotto forma di rovesci e anche di qualche temporale. Tra sera e notte, con la rotazione delle correnti, i fenomeni più intensi si andranno focalizzando sulla fascia tirrenica. Possibli fiocchi di neve fin verso i 1700-1800m sulle Madonie e zona Etna. La ventilazione avrà mutato direzione e proverrà tra Libeccio e Ponente, poi anche da Maestrale nella tarda serata con intensità anche sostenuta e possibili mareggiate sulle coste esposte. Le temperature subiranno una diminuzione.