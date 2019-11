Meteo, vento e pioggia. Allerta gialla in provincia di Trapani e non solo

25/11/2019 06:05:00

La protezione civile siciliana ha emanato un bollettino meteo con allerta gialla per la giornata di oggi. L'allerta gialla riguarda la provincia di Trapani e la Sicilia settentrionale.

Sono infatti previsti temporali intensi nel versante tirrenico accompagnati da forti venti di burrasca.

Queste le previsioni in provincia di Trapani.

lunedì, 25 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l'intera giornata, sono previsti 10.8mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

martedì, 26 novembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.