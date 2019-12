Scoperto a Campobello un centro scommesse abusivo

11/12/2019 10:23:00

Non aveva le autorizzazioni. Un centro di scommesse abusivo è stato scoperto a Campobello di Mazara dai Carabinieri.

I militari della sezione Radio mobile della Compagnia di Mazara e quelli di Campobello nel corso di un servizio straordinario finalizzato al controllo della regolare attività di raccolta e gestione delle scommesse sportive hanno svolto, insieme agli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un accesso ispettivo presso un centro scommesse affiliato ad un bookmaker estero.



Durante il controllo, i carabinieri hanno scoperto che la raccolta delle scommesse sportive veniva esercitata in assenza della prevista autorizzazione, per tali motivi, denunciavano in stato di libertà il titolare del centro scommesse abusivo, un castelvetranese cl.68, per le ipotesi di reato di esercizio abusivo del gioco delle scommesse ed esercizio delle scommesse senza la prescritta licenza.



Questo genere di controlli saranno ripetuti nelle prossime settimane al fine di monitorare il regolare svolgimento della attività di un settore delicato come la gestione del gioco d’azzardo, dietro cui si cela un volume d’affari molto alto.