Sicilia, Lo Curto: "Bene proroga contratto ai precari degli enti locali"

15/12/2019 14:25:00

“I precari degli Enti locali siciliani potranno contare sulla proroga del contratto di lavoro in attesa della definitiva stabilizzazione.

A breve la norma passerà il vaglio della commissione Bilancio dell’Ars, per approdare nei prossimi giorni in Aula. Tutto il parlamento regionale è impegnato per dare una soluzione ai contrattisti degli Enti locali, per questa ragione trovo che le parole autocelebrative del capogruppo Pd Giuseppe Lupo siano fuori luogo ed eccessive.

Chi è all’opposizione ha gli stessi doveri dei colleghi di maggioranza, non ultimo quello di garantire il numero legale quando si approvano provvedimenti importanti a favore dei lavoratori. Sui precari storici, il voto dato per la proroga dei contratti e per la stabilizzazione, successivamente, va espresso secondo coscienza e senza per questo dover necessariamente sventolare una particolare bandiera politica”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.