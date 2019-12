La Sicilia Ã¨ la prima regione d'Italia per consumo di acqua in bottiglie di plastica

22/12/2019 07:00:00

La Sicilia è una delle regioni italiane che beve più acqua minerale e che, quindi, consuma più bottiglie di plastica impattando negativamente sull'ambiente. Secondo l'Istat, il 78,8% delle famiglie siciliane si fidano ancora poco dell'acqua del rubinetto mentre i valori più bassi si riscontrano in Trentino-Alto Adige (35,5%) e in Valle d'Aosta (50,2%). Perplessità, però, che non trovano nessun riscontro nella realtà. Anzi è vero è il contrario.

La ricerca condotta da Open Mind Research, sotto il patrocinio di «Aqua Italia», dimostra che il 73,3 % della popolazione ha bevuto acqua del rubinetto, trattata e non, negli ultimi dodici mesi ed il 44 % di questi dichiara di farlo quasi sempre, testimoniando un consistente aumento di attenzione degli italiani rispetto ai consumi in ottica sostenibile.

Dalla ricerca emerge infatti come l'impatto ambientale delle bottiglie di plastica sia notevole: ogni anno vengono consumate undici miliardi di bottiglie di plastica di cui solo il 43% viene correttamente riciclato.