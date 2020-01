Favignana, carburante troppo caro. La denuncia di Canino

10/01/2020 18:00:00

“Non è più sostenibile che il carburante a Favignana abbia un rincaro, a mio parere, oltre ogni ragionevole utile d’impresa. Parliamo di cifre al litro che vanno oltre la media nazionale di decine di centesimi". Lo denuncia il consigliere comunale delle Egadi Elìa Canino.

"La cosa assurda - continua il consigliere - è che ai consumatori non viene data la possibilità di scegliere tra "Iperself" e PiùServito" ne durante le ore di apertura della stazione di rifornimento ne durante le ore di chiusura dove di fatto il prezzo rimane quello del "PiùServito". I cittadini delle Egadi vivono l’insularità 365 giorni l’anno e vengono massacrati dai costi della benzina e non solo".

"Differenze di prezzo tra Favignana e Trapani esorbitanti anche sul “servito”. Capisco le spese di trasporto, ma qui i conti non tornano. Ho inviato tutti i dati della mia analisi all’AGCM, al Codacons e per conoscenza al Prefetto di Trapani - conclude Canino - per verificare eventuali anomalie e capire la causa reale di questi prezzi che ormai sono diventati lo standard".