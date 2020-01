Marsala, strutture ricettive e ville per matrimoni civili. Al via le candidature

11/01/2020 16:25:00

Pubblicato all’Albo del Comune di Marsala l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d'interesse da parte di proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive, edifici, ville, di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico, siti nel territorio del Comune di Marsala, per la concessione in comodato gratuito di un locale idoneo per la sola celebrazione di Matrimoni ed Unioni civili.

L’avviso a firma del Dirigente del Settore Nicola Fiocca e della vicaria Matilde Adamo, prevede specificatamente un comodato d’uso gratuito della durata di tre anni. Gli interessati debbono presentare la loro manifestazione d’interesse utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso pubblicato sul sito internet del Comune, entro e non oltre le ore 13,00 del prossimo 7 febbraio. Per la celebrazione di matrimoni, in quanto cerimonie pubbliche, i locali dovranno essere accessibili alle persone , possedere i requisiti di idoneità di carattere urbanistico previsti dalla legge e dovranno essere adeguatamente arredati. L’Amministrazione, trattandosi di avviso a titolo esplorativo, si riserva, a suo insindacabile giudizio di non procedere alla stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte fosse ritenuta idonea. Chiarimenti sull’avviso possono essere richiesti o presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Marsala ubicati in via Garibaldi o telefonando allo 0923993384.