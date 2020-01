Erice, 80mila euro per la manutenzione e la gestione delle scuole

12/01/2020 15:00:00

E' di 80 mila euro la somma impegnata dal Comune di Erice da destinare alla manutenzione, gestione e riparazione delle scuole.

Nello specifico gli interventi riguaderanno il I Circolo «Giovanni Pascoli» e gli Istituti comprensivi «Giuseppe Mazzini» e «Giuseppe Pagoto» e della Scuola media «Antonino De Stefano».

Il finanziamento è destinato alla gestione e manutenzione ordinaria dei locali scolastici e alle spese di gestione durante il corso dell'anno. I fondi messi a disposizione serviranno dunque per piccoli interventi di manutenzione ma anche per le spese varie d'ufficio e di gestione, come l'acquisto di materiale di igiene e pulizia, cancelleria e il funzionamento delle segreterie amministrative.

Progetto contro incendi boschivi - E' stata presentata nei giorni scorsi una richiesta di finanziamento per il “Progetto per interventi relativi alla creazione di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, nonché per interventi di prevenzione su scala locale contro gli incendi boschivi, da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali della montagna di Erice per un importo € 500.000,00, per interventi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Regione Sicilia 2014 -2020, Misura 8, Sostegno settore forestale, Sottomisura 8.3, Salvaguardia e miglioramento della biodiversità attraverso interventi di prevenzione di avversità o eventi catastrofici”.

Il progetto definisce gli interventi di presidio e difesa antincendio e precisamente la creazione di infrastrutture di protezione contro incendi e altri pericoli naturali quali attacchi parassitari, malattie che possono causare calamità e altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico, interventi di prevenzione su scala locale contro incendi e altri pericoli naturali e difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione e installazione e miglioramento di sistemi di monitoraggio e comunicazione degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.

Nello specifico la ripulitura e il decespugliamento con finalità di protezione contro gli incendi boschivi, cartellonistica e tabelle monitori e di indicazione, realizzazione di risorsa idrica antincendio attraverso la collocazione di vasche interrate e relative reti di adduzione e approvigionamento ed una rete che dal Castello di Venere si snoderà fino a porta Carmine e Porta Spada per circa 1,6 km, con 25 idranti lungo il percorso.

Continua dunque l’opera di miglioramento e di salvaguardia della montagna di Erice e sia la Sindaca Toscano che l’Assessore Gianni Mauro che ha coordinato tali procedure, nell’esprimere compiacimento per la collaborazione degli uffici, confidano nell’ottenimento del finanziamento che si innesta all’interno di un percorso più ampio per la valorizzazione e la sicurezza del Borgo Medioevale.