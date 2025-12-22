A Mazara il triangolare di calcio "La Partita del Cuore"

22/12/2025 00:29:00

Mattinata di sport e solidarietà , sabato, allo stadio Nino Vaccara con il triangolare di calcio "La Partita del Cuore" organizzato dall'associazione Unac con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Mazara del Vallo nell'ambito dell'iniziativa "Un Natale per tutti" giunta alla sedicesima edizione.

Rappresentative di forze dell'ordine, avvocati ed una squadra composta da ex calciatori del Mazara Calcio, dipendenti e amministratori del Comune di Mazara del Vallo si sono affrontate in tre partite da 30 minuti ciascuna.

Il torneo si è aperto con l'inno nazionale e l'esecuzione del calcio d'inizio affidato alla "vecchia gloria" del Mazara Calcio Santino Giacalone.

Presenti tra gli altri: il comandante della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo Ettore Scognamiglio, il dirigente del Commissariato di Ps di Mazara del Vallo Laura Cavasino, il presidente del consiglio comunale di Mazara del Vallo Francesco Di Liberti ed i consiglieri comunali Pietro Ferro (che ha giocato con la rappresentativa Avvocati), Massimo Giardina e Francesco Foggia (entrambi con la squadra Città di Mazara del Vallo).

Ai calci di rigore (4-2) dopo il pareggio 1-1- ai tempi regolamentari, la squadra Città di Mazara ha vinto il torneo superando in finale la rappresentativa Avvocati. Le altre due gare erano terminate con il risultato di 1-0 (Avvocati/Forze dell'Ordine) e 2-0 (Città di Mazara/Forze dell'Ordine).

Al di là dell'aspetto tecnico le gare sono state intervallate da momenti musicali e la conduzione di Vittoria Adriana Abbenante.

Al termine dell'incontro unitamente alla premiazione, i partecipanti hanno brindato scambiandosi gli auguri per il Santo Natale ed il nuovo anno. L'appuntamento con le altre manifestazioni Unac inserite nel programma natalizio si svolgeranno in zona Trasmazaro il 3 e 4 gennaio concludendosi il 4 gennaio con il concerto di Giuseppe Povia.



