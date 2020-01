Le postazioni degli autovelox in provincia di Trapani e in Sicilia questa settimana

14/01/2020 11:45:00

Torniamo come di consueto ogni martedì a pubblicare l'elenco delle postazioni degli autovelox in provincia di Trapani e in Sicilia fino a domenica 19 gennaio 2020.

La Polizia di Stato pubblica sul suo sito le tratte stradali dove sono operativi gli strumenti di controllo della velocità, giorno per giorno. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti.

La velocità fuori controllo è una delle principali cause d'incidente è bene tenerla sempre sotto controllo e soprattutto non superare i limiti imposti dal codice della strada.

La Polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Cliccando qui potete leggere l'elenco completo delle postazioni degli autovelox.