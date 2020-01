Trapani, incidente all'incrocio: ferito uomo a bordo di uno scooter

16/01/2020 09:27:00

Incidente stradale, questa mattina, a Trapani all'incrocio tra le vie San Giovanni Bosco e Marino Torre. Un ferito. Un tecnico radiologo di 33 anni, in servizio all'ospedale di Marsala. Era alla guida di uno scooter quando per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda.

Il giovane, che indossava il casco, si stava recando alla stazione per prendere il treno e raggiungere il posto di lavoro. Sbalzato dalla sella si è procurato una ferita al sopracciglio ricucita con tre punti di sutura ed una contusione ad una spalla.

Scattato l'allarme è intervenuta una ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito al Sant'Antonio Abate dove il radiologo è stato sottoposto alla Tac. La dinamica è ora al vaglio degli agenti della polizia municipale.

Il mancato rispetto di una precedenza sarebbe stata la causa dell'incidente.