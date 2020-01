Trapani. Verso la beatificazione di padre Elia. Il vescovo pubblica un editto

16/01/2020 16:00:00

Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha reso pubblico l’editto con il quale dichiara di voler procedere all’apertura della causa di beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio padre Elia Carbonaro, carmelitano, morto a Trapani in fama di santità nel 1973.

L’editto, a partire da domenica 19 gennaio 2020 e per la durata di tre settimane, sarà all’albo della Curia Vescovile di Trapani, nelle chiese, parrocchie, conventi e istituti di vita consacrata della Diocesi. Sarà inoltre letto in tutte le Sante Messe di domenica 19 gennaio e pubblicato sui siti della Diocesi di Trapani e dell’Ordine dei Carmelitani.

"Considerata la grave responsabilità che tale decisione comporta – scrive il vescovo nell’importante documento - invito i fedeli a far pervenire alla Curia Vescovile di Trapani tutte quelle notizie dalle quali si possano in qualche modo arguire elementi favorevoli o contrari alla fama di santità di padre Elia Carbonaro. Inoltre, dovendosi raccogliere, a norma delle disposizioni canoniche, tutti gli scritti attribuiti al Servo di Dio, esorto quanti siano in possesso di testi (manoscritti, diari, lettere private, ecc.) riconducibili a padre Elia a consegnarne - con debita sollecitudine - una copia autenticata alla Curia Vescovile di Trapani. Si potranno mettere a disposizione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione anche le copie di eventuali documenti fotografici, audio e video”.