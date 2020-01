Rifiuti, l'ex assessore regionale Contraffatto: "Le mie delibere mai in giunta"

17/01/2020 04:00:00

"Proponevo delibere che non finivano mai in giunta". Lo ha riferito alla commissione Antimafia dell’Ars Vania Contrafatto ex assessore della Giunta Crocetta, tornata al suo lavoro da magistrato, ora a Roma. Inoltre, nel mese in cui la toga scelta dai renziani attendeva il via libera dal Csm per insediarsi in giunta, Crocetta nominava il dirigente al ramo con cui si sarebbe interfacciato, gestendo il sistema emergenziale, ha ricostruito l’ex assessore parlando con i commissari.

Gli assessori, che a Palazzo d’Orleans aspettavano Crocetta, chiedendo dove fosse finito, si sentivano rispondere che

era in stanza col Senatore. Il Senatore manco a dirlo era Beppe Lumia. L’aneddoto è stato riferito, dalla Contraffatto ex assessore regionale all’Energia, ascoltata oggi nell’ambito della grande inchiesta che la commissione presieduta da Caudio Fava sta conducendo sul sistema dei rifiuti in Sicilia. L’assidua presenza di Lumia a Palazzo d’Oleans è stata uno dei temi toccati. Così come alcune difficoltà di triangolazione tra assessore, governatore e dirigente generale.

“Quanto appreso dalla viva voce dell'ex assessore regionale all’energia Vania Contrafatto, conferma quello che da forza politica d’opposizione abbiamo denunciato per anni a proposito del governo Crocetta – aggiunge la grillina Schillaci -.