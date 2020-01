Croce Rossa di Trapani, importante accordo per distribuire pasti ai bisognosi

18/01/2020 20:10:00

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Trapani, ha siglato un accordo con la Siciliana Pasti che consentirà il recupero da parte della Croce Rossa di Trapani delle derrate non somministrate ma integre e che saranno utilizzate per finalità di beneficenza.



Un importante accordo, quindi, che avrà durata di quattro anni e consentirà di utilizzare direttamente le eccedenze di produzione e ridistribuirle attraverso il servizio di Unità di Strada a tutte le persone senza dimora e in stato di bisogno.



La Croce Rossa di Trapani attraverso la propria Unità di Strada fornisce, infatti, pasti, bevande, coperte, e un servizio di assistenza ai senza fissa dimora e famiglie bisognose. L'attività è basata sulla relazione di aiuto alla persona e prevede anche l'orientamento ai servizi territoriali e la segnalazione di situazioni di particolare disagio. Grazie all'apporto esclusivamente dei volontari, nel campo socio assistenziale, dal 2014, il Comitato di Trapani ha attivato in forma strutturata il servizio di unità di strada ed il safe point che, annualmente potenziati e migliorati operano sul territorio in sinergia con le altre forme di assistenza e supporto dell'area sociale del Comitato Cri. Altri servizi a supporto della collettività sono in programma per il 2020.



In questi anni migliaia di chilogrammi di cibo e viveri sono stati forniti a famiglie e bisognosi insieme ad indumenti e kit per l'igiene. La CRI di Trapani, per questo, ringrazia le attività commerciali che hanno supportato e supportano le attività.