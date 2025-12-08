Presepi in gara per il Natale: bando aperto fino al 28 dicembre

C’è tempo fino al 28 dicembre per partecipare alla 32ª edizione del Concorso Provinciale “Il Presepe Rurale”, promosso dal Settore Cultura del Comitato Provinciale AICS di Trapani. Un appuntamento che, anche per il Natale 2025, punta a valorizzare creatività, tradizione e spirito di comunità.
Il concorso si svolge con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dei Comuni di Erice e Custonaci e dell’Unione Maestranze di Trapani.
Chi può partecipare
Il concorso è aperto a:
- Associazioni ed Enti
- Scuole di ogni ordine e grado
- Chiese e comunità religiose
- Famiglie – piccoli presepi
- Famiglie – grandi presepi
- Famiglie – presepi meccanici
I presepi possono essere realizzati con materiali tradizionali, con tecnologie moderne o con forme di sperimentazione creativa. Sono ammessi anche presepi portatili e mini presepi.
Premi e modalità di iscrizione
Verranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione.
Le schede di partecipazione si possono scaricare dal sito www.aicstrapani.it e vanno presentate o inviate entro e non oltre il 28 dicembre presso la sede del Comitato AICS in via Livio Bassi 201, a Trapani.
Un’occasione per trasformare il presepe in un racconto di territorio, fede, tradizione e creatività condivisa.