Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
08/12/2025 09:00:00

Presepi in gara per il Natale: bando aperto fino al 28 dicembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/presepi-in-gara-per-il-natale-bando-aperto-fino-al-28-dicembre-450.jpg

C’è tempo fino al 28 dicembre per partecipare alla 32ª edizione del Concorso Provinciale “Il Presepe Rurale”, promosso dal Settore Cultura del Comitato Provinciale AICS di Trapani. Un appuntamento che, anche per il Natale 2025, punta a valorizzare creatività, tradizione e spirito di comunità.

Il concorso si svolge con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dei Comuni di Erice e Custonaci e dell’Unione Maestranze di Trapani.

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a:

  • Associazioni ed Enti
  • Scuole di ogni ordine e grado
  • Chiese e comunità religiose
  • Famiglie – piccoli presepi
  • Famiglie – grandi presepi
  • Famiglie – presepi meccanici

I presepi possono essere realizzati con materiali tradizionali, con tecnologie moderne o con forme di sperimentazione creativa. Sono ammessi anche presepi portatili e mini presepi.

Premi e modalità di iscrizione

Verranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione.
Le schede di partecipazione si possono scaricare dal sito www.aicstrapani.it e vanno presentate o inviate entro e non oltre il 28 dicembre presso la sede del Comitato AICS in via Livio Bassi 201, a Trapani.

Un’occasione per trasformare il presepe in un racconto di territorio, fede, tradizione e creatività condivisa.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola