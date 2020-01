Marsala, sistemati alcuni marciapiedi. Trasporto disabili, pubblicato l'avviso

19/01/2020 08:00:00

La sistemazione dei marciapiedi a Marsala, volta a migliorarne la fruibilità pedonale ed abbattere le barriere architettoniche, prosegue alacremente nel centro urbano.

Ai precedenti interventi realizzati dall'Amministrazione Di Girolamo nelle vie Amendola, Del Fante, Sibilla, Santa Lucia, Cavalcavia..., si sono recentemente aggiunti quelli in via Sirtori, nel tratto finale che incrocia Corso Calatafimi. Questi ultimi lavori, assieme a quelli in corso in via Gambini e, a seguire, in via Selinunte, sono stati interamente finanziati dal Ministero dello Sviluppo economico con il “Decreto Crescita 2019”, per un importo complessivo di 170 mila euro. Oggi l'ulteriore sopralluogo, assieme al tecnico responsabile Francesco Palumbo, dell'assessore Salvatore Accardi: “Sono opere che rendono più sicuro il transito dei pedoni, a cominciare dagli anziani, agevolando altresì disabili in carrozzina e genitori con passeggini”. Tra l'altro, si tratta di strade di notevole transito pedonale - essendo vie di accesso al Cimitero e al centro cittadino - dove i marciapiedi sono stretti e sconnessi, per questo il progetto ha previsto di demolire e ricostruire, adeguandoli alla vigente normativa.

TRASPORTO DISABILI, PUBBLICATO L'AVVISO



Il settore Servizi alla Persona del Comune di Marsala rende noto l'avvio - anche per l'anno in corso - del “Servizio trasporto indiretto per portatori di handicap”. Si tratta di cittadini che necessitano di terapia rieducativa e che si recano al Centro di riabilitazione con mezzi propri, con diritto al rimborso A/R se in possesso dei requisiti richiesti. Gli interessati possono presentare l'istanza negli Uffici di via Falcone in qualsiasi periodo del 2020, allegando la relativa documentazione indicata nell'Avviso Pubblico, online , dove è pure disponibile lo schema di domanda. L’istanza può essere presentata dal disabile o dal proprio genitore/tutore, purché residenti nel Comune di Marsala da almeno un anno.

Ulteriori informazioni all'Ufficio di Segretariato Sociale, via G. Falcone n.5, tel. 0923993.752 -111, che riceve nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì (ore 9-13); Martedì e Giovedì (ore 15-17).