Marsala, Agostino Licari: "Non Ã¨ piÃ¹ giustificabile l'abbandono dei rifiuti in cittÃ "

20/01/2020 06:00:00

Agostino Licari vicesindaco di Marsala, rischia di avere ritirata la licenza il ristoratore beccato ad abbandonare i rifiuti in via Garraffa?

No, il ritiro no, ma qualora continuasse ad abbandonare i rifiuti rischia con le sanzioni accessorie di avere sospesa la licenza. Non godiamo indubbiamente nel sanzionare o fare questi atti ma se servono li adottiamo perché non è più giustificabile che alcuni cittadini continuino imperterriti a sporcare la nostra città.

Il fatto che lo avete reso pubblico vuol dire che si entra in una nuova fase nella lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Lo abbiamo reso pubblico per evitare di far continuare con questo modus operandi di distruzione del territorio.

Vicesindaco Licari, molti cittadini utilizzano i cestini della differenziata per gettarvi di tutto e di più, non solo i piccoli rifiuti.

Fortunatamente la gran parte dei cittadini di Marsala sono virtuosi, la gran parte ha a cuore le sorti della nostra città e dell’ambiente, c’è una ristretta minoranza che fa un danno enorme. Man mano però si sta riducendo. Non voglio dire che va tutto bene, sarebbe assurdo, perché tutti viviamo la città e vediamo che alcuni angoli sono ancora invasi dalla spazzatura. Ma dico che dal 2015, da quando ci siamo insediati la situazione è sensibilmente migliorata. Ricordo alcuni luoghi storici che da sempre erano invasi dalla spazzatura, come l’angolo della via dello Sbarco, angolo con la via Corsica, la via Bottino, la via Angileri, la via Barraco, ora parecchi di questi angoli si sono normalizzati, altri, purtroppo, come la via Garraffa continuano nell’indecenza come la zona dello stadio. Vi sono zone dove si continua a sporcare, credo che la linea sia stata tracciata, se vogliamo rispettare l’ambiente e se vogliamo restare in linea con le norme che ci impone l’Europa sul riciclo dei rifiuti e questo si fa come stiamo facendo, con un piano di rifiuti moderno e informatizzato nonostante i limiti dell’azienda e dei cittadini.

Dove stiamo conferendo in questo momento l’organico?

L’ho denunciato più volte e lo ripeto, è uno schifo, è una indecenza che in Sicilia siamo costretti a portare in giro l’organico con gli intermediatori che intervengono e ti portano i rifiuti in giro a spasso per il nostro territorio perché la Regione continua a ritardare l’approvazione del piano rifiuti regionale e quindi per pianificare e programmare nei luoghi dove poter conferire c’è bisogno di questi intermediari. Nel sistema del riciclo quello dell’organico è il più importante e tra l’altro si potrebbe trasformare in compost, in fertilizzanti o in energia perché può diventare gas. Noi abbiamo un impianto che finalmente ha avuto il finanziamento ma è ancora fermo nei tavoli della Regione. Purtroppo l’80% degli impianti di smaltimento dei rifiuti sono in mano ai privati che li gestiscono in oligopolio, facendo il bello e il cattivo tempo, imponendo prezzi ai sindaci che non sono più sopportabili.