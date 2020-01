27/01/2020 19:46:00

Una persona è morta in un’incidente stradale autonomo che ha coinvolto un motociclo che, per cause in corso di accertamento, ha si è schiantato contro la barriera di protezione della diramazione di Catania dell’autostrada A18, Messina-Catania.

Il traffico è rallentato in direzione della Tangenziale. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.