28/01/2020 10:12:00

Ancora un incendio nel popolare rione San Giuliano, nell’immediata periferia di Trapani.

Un’auto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è andata in fiamme.

E’ accaduto, ieri sera, intorno alle 19,30 in via papa Giovanni XXIII. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco. Sulla matrice i pompieri non si sbilanciano in attesa dei risultati dei riscontri scientifici.