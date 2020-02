Coronavirus. Le trapanesi in Cina. Tornata in Italia Laura. Apprensione per Dalila

04/02/2020 13:01:00

Sollievo e angoscia. Due emozioni contrastanti per le due ragazze della provincia di Trapani nella Cina in piena emergenza per il Coronavirus.

E' atterrata in Italia, all'aeroporto militare di Pratica di Mare, con un volo di Stato, Laura Turdo, la ragazza di Castelvetrano che si trovava a Wuhan. Ieri mattina, alle 10 circa, l'aereo è atterrato a Roma, e la ragazza ha immediatamente chiamato i genitori, dopo un incubo durato circa due settimane. Laura si trovava a Wuhan, in una città fantasma per l'emergenza dell'epidemia. Gioiscono a Castelvetrano i familiari di Laura.

Sono ore di apprensione invece ad Alcamo per i familiari di Dalila Adragna, la dottoressa in lingua cinese e inglese, che si aspettava un trasferimento in Italia da parte dello Stato Italiano.



Ma Dalila è ancora a Chengdu, come ha ripetuto al funzionario del Ministero degli Esteri che l'ha contattata chiedendo se fosse atterrata in Italia.

La ragazzi si trova in un albergo, pagato a sue spese tra l'altro, con l'ambasciata italiana che le ha consigliato di tornare in Italia con “percorsi alternativi”. Una situazione che desta incredulità ai familiari di Dalila Adragna. Il papà Gino in contatto con la Farnesina si è sentito consigliare di far partire la figlia con uno scalo alternativo, avendo l'Italia bloccato i voli e poi raggiungere l'Italia. Ma cosa succederebbe se nel Paese in cui fa scalo Dalila dovesse essere messa in quarantena? Una domanda alla quale i funzionari della Farnesina non hanno saputo rispondere e hanno consigliato al padre Gino di inviare una mail al Ministero degli Esteri per illustrare la situazione. Si sente abbandonata Dalila, e con lei la famiglia, qui, ad Alcamo.