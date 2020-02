Serie B, il Trapani sfida la Cremonese in un match che sa già di salvezza

16/02/2020 07:30:00

Dopo le sconfitte contro Cittadella e Salernitana, il Trapani si appresta ad affrontare la Cremonese in quello che sarà a tutti gli effetti un match salvezza. Due squadre che stanno attraversando un periodo di crisi, come dimostra la classifica che le vede in piena zona retrocessione, complice anche la vittoria ottenuta ieri dal Cosenza in casa del Livorno. Il Trapani proverà a conquistare una vittoria che manca da un mese per avvicinarsi alla Cremonese, al momento distante quattro punti; i padroni di casa invece dopo aver ottenuto tre punti nelle ultime otto partite, frutto di tre pareggi e cinque sconfitte, proveranno a ottenere i tre punti (che mancano da due mesi) per allungare sul Trapani, ma soprattutto per superare nuovamente il Cosenza in classifica ed uscire, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione. La gara, valida per la 24esima giornata di Serie B, è in programma per domenica 16 febbraio alle ore 15 allo stadio Giovanni Zini di Cremone

DICHIARAZIONI PRE-PARTITA

Massimo Rastelli (coach Cremonese) non ha tenuto la solita conferenza stampa. La società grigiorossa ha infatti deciso di non svolgere la classica conferenza pre-partita per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla gara di domani e per tenere alta la concentrazione.

Fabrizio Castori (coach Trapani): "Ovviamente è una partita importantissima perché affrontiamo la squadra che in classifica ci è più vicina (a +4, ndr), ma ancora ne restano tante altre. Siamo in un buon momento, confermandolo a Salerno dove abbiamo perso in modo immeritato e ingiusto. È una partita importante anche per loro, di sicuro sarà una battaglia ma ci vorrà anche tanto sangue freddo. Voglio vedere densità, coraggio, ma la testa deve restare lucida”.

“Siamo consapevoli che vogliamo raggiungere l’obiettivo salvezza non solo per noi, ma anche per la società, per la tifoseria e per tutta la Sicilia visto che rappresentiamo questa regione in una categoria importante come la B. In settimana un ragazzo mi ha detto di essere disoccupato, ma di spendere i pochi soldi che ha per seguirci. Io so bene cosa significa, sono figlio di operai e non sempre si arrivava bene a fine mese, per me il rispetto dei valori è indispensabile”.

PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-2-1): Ravaglia; Crescenzi, Bianchetti, Claiton, Migliore; Arini, Gustafson, Deli; Piccolo, Celar; Ceravolo. Allenatore: Rastelli.

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Strandberg, Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly, Grillo; Pettinari, Evacuo. Allenatore: Castori.

Arbitro: Prontera di Bologna (Fiore-Capone/Pascarella)