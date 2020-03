Poste Italiane assume in Sicilia. Ecco come candidarsi

07/03/2020 11:59:00

Arrivano le assunzioni di portalettere per Poste Italiane: sono molteplici le regioni in cui sono state aperte le candidature per gli ambiti posti, a tempo determinato a decorrere da Aprile 2020. Tra di esse, vi è anche la Sicilia: ci si potrà candidare per tutte e nove le province.

I requisiti sono i seguenti:

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. Non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio;

patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;

idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).

Dopo essersi candidati, vi sarà una prima fase di selezione, consistente in un test attitudinale, sia in sede sia svolto via mail. La seconda fase di selezione, invece, prevederà:

- per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta;

- per chi ha svolto il test via mail la verifica dello stesso (in forma breve), presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico.

Il superamento della prova moto è condizione essenziale, senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione. Si ricordi inoltre che sarà necessario presentare idonea documentazione che attesta il titolo di studio e la votazione conseguita nel momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane. L’offerta si può visionare sul sito stesso di Poste Italiane, alla sezione “Lavora con noi” e digitando la regione Sicilia. Attraverso lo stesso sito, inoltre, ci si potrà candidare per le posizioni aperte.