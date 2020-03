Meteo, allerta gialla. Continua a piovere in provincia di Trapani

26/03/2020 06:50:00

La protezione civile regionale ha emanato un bollettino di allerta meteo, valido dalle 24 di ieri alle 24 di oggi 26 marzo, che prevede un rischio idrogeologico di livello giallo per il palermitano, il trapanese, l’agrigentino occidentale, il messinese e il catanese.

Il maltempo tormenterà la Sicilia ancora per diversi giorni, almeno fino al fine settimana. Oggi sono previsti rovesci a carattere temporalesco diffusi in ogni provincia e per tutto l'arco della giornata. Queste le previsioni in provincia di Trapani.

Giovedì, 26 marzo: Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 22.8mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10.8°C, la minima di 8.5°C, lo zero termico si attesterà a 1246m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio molto forti e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare agitato. Allerte meteo previste: pioggia.

Venerdì, 27 marzo: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 2.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13.6°C, la minima di 10.1°C, lo zero termico si attesterà a 1586m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.