Da domani l'ospedale di Marsala diventa "Covid Hospital"

27/03/2020 19:58:00

L'ospedale di Marsala diventa “Covid Hospital”, saranno ricoverati solo pazienti con sintomi riconducibili al Coronavirus.



Da domani il Paolo Borsellino comincerà la trasformazione in “Covid Hospital”. Significa che tutti i ricoverati non Covid verranno dimessi e trasferiti in altre strutture.



Da domani nessun ricovero verrà accettato all'infuori dei pazienti che presentano sintomatologia riconducibile al Coronvirus. Inoltre, stando alla circolare inviata, la centrale operativa del 118 non porterà più pazienti non affetti da patologie riconducibili al Covid al pronto soccorso dell'ospedale di Marsala. Il piano prevede quindi la dimissione di tutti i pazienti ricoverati (ad eccezione dei contagiati) e per quelli non dimissibili il trasferimento in altri ospedali della provincia di Trapani entro una settimana.