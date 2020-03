Calatafimi, la solidarietÃ  ai tempi del Coronavirus

27/03/2020 10:05:00

A Calatafimi la solidarietà è contagiosa, Francesco Coraci, titolare di una macelleria a Km 0, si è fatto promotore di un’ encomiabile iniziativa: regalare la spesa ai più bisognosi.

Francesco da sempre impegnato nel sociale, non è assolutamente nuovo a queste iniziative, lui, assieme ai componenti della sua associazione, e non solo, negli anni si è contraddistinto per iniziative di grande solidarietà, una su tutte: andare personalmente nei territori di Amatrice, subito dopo il sisma, è portare personalmente nelle zone più difficili da raggiungere un aiuto economico. In questa circostanza, dove il coronavirus sta mettendo alle strette il popolo italiano ha deciso di aiutare chi non ha la possibilità di assicurare un pasto sicuro alla famiglia. Avendo un contatto continuo con la gente ha percepito che in paese c’è in atto una situazione economica che comincia a divenire un grande problema per diverse famiglie. Nel dettaglio la sua Azienda agricola “La Buona Carne”, dalla prossima settimana mette a disposizione alcune spese gratuite per chi ha bisogno. Questo messaggio di solidarietà ha stimolato molti amici e conoscenti, con l’impegno di unirsi e dare forza a questa bella iniziativa. Coraci ribadisce di affidarsi al buon senso delle persone, ovvero che il bisogno sia reale ed emergenziale. Naturalmente i destinatari saranno tutelati dalla più assoluta privacy.

Il passo successivo potrebbe essere che anche altre aziende si unissero all’appello di Francesco Coraci e lanciare l’iniziativa magari in tutto il territorio nazionale. Diffondiamo il virus della solidarietà, è e potrà essere la nostra forza.