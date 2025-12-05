Sezioni
Cultura

» Sociale
05/12/2025 22:00:00

Musica e danza per i pazienti degli ospedali: due eventi anche nel Trapanese

Musica, danza e arte come strumenti di cura. Torna anche quest’anno “Musicalmente insieme … Note di vita”, il progetto promosso dagli assessorati regionali all’Istruzione e alla Salute, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, che porta negli ospedali dell’Isola le esibizioni degli studenti dei licei musicali e coreutici.

 

Fino all 22 dicembre, studentesse e studenti della Rete dei licei musicali siciliani si esibiranno in reparti e spazi ospedalieri per regalare momenti di serenità ai degenti, alle loro famiglie e agli operatori sanitari, soprattutto in vista delle festività natalizie. L’iniziativa punta a valorizzare la musica come strumento educativo e, allo stesso tempo, come mezzo capace di migliorare la qualità della vita negli ambienti di cura.

 

Due gli appuntamenti previsti in provincia di Trapani, in strutture dell’Asp: Mercoledì 17 dicembre, alle 11.30, all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, con l’esibizione del liceo musicale “Allmayer” di Alcamo e del liceo coreutico “Fardella – Ximenes”.

  • Lunedì 22 dicembre, sempre alle 11.30, concerto all’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, a cura degli studenti del liceo musicale “Allmayer”.

Un’iniziativa che unisce didattica, solidarietà e benessere, trasformando per qualche ora i luoghi di cura in spazi di ascolto, emozione e condivisione.

 









