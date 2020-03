A Mazara una raccolta fondi per le persone in difficoltÃ 

28/03/2020 18:25:00

“Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale ed in collaborazione con il Consiglio Comunale abbiamo attivato una raccolta fondi per i cittadini in difficoltà”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci annunciando che la Giunta, con atto n 64/2020, ha attivato ulteriori modalità di donazione più agevoli, per favorire la richiesta di numerosi cittadini.

La raccolta sarà destinata alle famiglie bisognose per l’acquisto di beni di prima necessità a cura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Già con la precedente raccolta fondi attivata dall’Amministrazione Comunale con un conto presso la Tesoreria comunale e grazie alla generosità di aziende e privati cittadini è stato possibile acquistare 2 sistemi di ventilazione compresi di accessori la cui consegna è già in itinere all’ospedale di Mazara del Vallo.