Coronavirus, il Presidente Musumeci incontra la maggioranza per nuove misure

28/03/2020 06:00:00

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha incontrato la maggioranza parlamentare per mettere in campo delle misure che possano fronteggiare la crisi economica e quella sanitaria determinata dal Coronavirus.

Presenti i capigruppo della maggioranza all’Ars: Eleonora Lo Curto, Tommaso Calderone, Antonio Catalfamo, Elvira Amata, Alessandro Aricò, Carmelo Pullara e Luigi Genovese. Sia il bilancio che la finanziaria dovranno essere riviste alla luce dell’emergenza Covid-19, i Comuni così come le imprese piccole e medie dovranno affrontare una crisi economica importante.

Dalla riunione sono venute fuori alcune proposte come la deroga al contributo alla finanza pubblica che vincola attualmente la Regione con lo Stato e la richiesta al governo nazionale di maggiori risorse per la Sicilia. Così come si rende necessario l’allentamento del patto di stabilità interno dei Comuni per aiutare con la spesa corrente degli enti locali le micro imprese e le attività ambulanti e mercatali che stanno soffrendo le misure contenitive e si trovano fuori da qualsiasi protezione sociale.

Grande apertura poi da parte della maggioranza alle opposizioni: è il momento, dicono, di lavorare uniti e insieme per dare risposte immediate ai siciliani, per non farli sentire abbandonati e per far immaginare loro la ripresa che dovrà arrivare quanto prima. Si pensa anche alle nuove sacche di povertà dilagante che è ancora sommersa ma che a breve farà sentire la sua emergenza.

Insomma, si chiedono risposte dal governo nazionale: “La Sicilia non può pagare due volte l’altissimo prezzo dovuto all’emergenza sanitaria, all’emergenza economica e alle mancate risposte del governo nazionale. Condividiamo quanto sia importante per tutti sostenere le regioni che trascinano l’Italia dal punto di vista economico, ma non possiamo in nessun modo pensare di essere dimenticati in questa gravissima crisi che rischia di far precipitare, in assenza degli aiuti statali, la Sicilia nel baratro. Su questi temi contiamo davvero tanto sull’aiuto delle opposizioni, che sappiamo essere impegnate anche a sensibilizzare i propri referenti nazionali che governano l’Italia”.

Le indicazioni che sono state fornite dalla coalizione di maggioranza e anche dall’apposizione , il giorno prima, verranno vagliate attentamente dall’esecutivo regionale così da varare la nuova proposta di finanziaria entro la prossima settimana.