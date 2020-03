Coronavirus: Sicindustria Trapani dona 63mila euro allâ€™Asp

28/03/2020 19:00:00

“Sicindustria Trapani sostiene l'Asp di Trapani con un contributo di 63mila euro, raccolto grazie alla generosità di alcuni imprenditori associati, che permetterà all’Azienda ospedaliera di acquistare attrezzature mediche”.

Lo afferma il presidente degli industriali trapanesi, Gregory Bongiorno, che aggiunge: “Nonostante il momento drammatico che le imprese stanno vivendo, siamo consapevoli che è il tempo della solidarietà e che le imprese sono chiamate a dare il proprio contributo anche in tal senso. Ogni singolo gesto di sostegno può essere utile per salvare una vita umana in più. È per questo che desidero ringraziare personalmente i colleghi che hanno immediatamente risposto alla nostra iniziativa, permettendoci di dare un aiuto concreto a medici, infermieri e personale sanitario impegnati disperatamente a fronteggiare l'emergenza coronavirus”.