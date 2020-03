Coronavirus: multe per abbandono guanti, mascherine e fazzoletti di carta

29/03/2020 23:05:00

Dal 30 marzo, in forza della nuova ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, entrano in vigore ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. E’ vietato gettare per strada guanti, mascherine e fazzoletti di carta.

Tutto ciò che potrebbe essere contaminato dal coronavirus o secrezioni personali, deve essere buttato nella FRAZIONE NON RICICLABILE dell'immondizia. Abbandonare guanti, mascherine e fazzoletti usati per strada può contribuire alla diffusione del virus e del contagio ed è punibile con multe salate. I cittadini sono chiamati a porre maggiore attenzione anche ai rifiuti solidi urbani per ridurre il contagio.