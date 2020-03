Marsala, tante persone davanti alla posta centrale di via Garibaldi

31/03/2020 11:13:00

Ha le sembianze dell'assembramento quello di questa mattina di fronte alla Posta Centrale di Marsala, in via Garibaldi.

Come potete vedere dalla foto (pubblicata sui social) ci sono soprattutto anziani in attesa di ritirare la pensione. Se l'obettivo, con l'anticipo delle giornate di pagamento, era quello di evitare l'assembramento e di mantenere il distanziamento sociale per contrastare il contagio del coronavirus, è stato completamente disatteso.

Di sicuro se si sta così vicini i rischi di contagio ci sono e sono rischi elevati proprio per quelle persone considerate la fascia più debole in questo momento di emergenza sanitaria. Così si vanifica quello che è stato fatto da settimane a questa parte, con i numeri dei positivi che in Sicilia, anche se in graduale crescita, fortunatamente, sono contenuti.