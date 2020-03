20 a Salemi, 9 a Trapani, 7 a Marsala. I positivi al Coronavirus nelle cittÃ 

31/03/2020 19:20:00

E' ancora Salemi, zona rossa, la città con più contagiati dal Coronavirus in provincia di Trapani.



In provincia sui 1360 tamponi effettuati sono 72 le persone positive al Covid. In particolare 13 di Alcamo, 5 di Castelvetrano, 2 di Erice, 6 di Valderice, 7 di Marsala, 4 di Mazara del Vallo, 2 di Paceco, 20 di Salemi, 9 di Trapani, 3 di Campobello di Mazara, 1 di Castellammare del Golfo.

I ricoverati sono 26. A Trapani 13: di cui 3 Terapia Intensiva 3 e 10 in Covid.



13 a Marsala: di cui 2 in Terapia Intensiva 2, 3 in Terapia Sub Intensiva 3 e 8 Covid.

La provincia di Trapani registra ad oggi un decesso, quello di qualche giorno fa dell'uomo di Marsala.