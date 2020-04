Didattica online, quasi la metÃ  delle famiglie siciliane non ha un computer

08/04/2020 04:00:00

Secondo l'Istat il 34% delle famiglie italiane non ha un computer in casa. La Sicilia è al secondo posto di questa classifica, dopo la Calabria e nell'Isola la media si alza al 44,4%.

Arriviamo al 20% dei minori che non hanno un pc in casa e la maggioranza, il 51%, non ha un computer per sé e lo deve condividere con altri componenti della famiglia.

La difficoltà di avere un computer per seguire le lezioni online, specie in questo momento di didattica online forzata, significa che i bambini e gli studenti siciliani sono esposti a non avere una formazione adeguata come quella degli studenti delle altre regioni italiane.